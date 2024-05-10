В Челябинской области выпал снег. Водителей просят воздержаться от поездок в сторону Миасса

Ночью Южный Урал завалило снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад начался в ночь на пятницу, 10 мая.

По данным Челябинского гидрометцентра, в минувшие сутки (до 8 часов 10 мая) в региона наблюдалась облачная, ветреная погода, порывы ветра местами достигали 15-17 метров в секунду.

В большинстве районов прошли осадки в виде дождя и мокрого снега (0,4-12,0 мм), в северной половине области местами образовался снежный покров до 11 сантиметров. Температура воздуха была днем +6, +16 градусов, ночью – от +1 до -5 градусов, на почве 0, -5 градусов по Цельсию.

Днем пятницы, 10 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 18. Температура воздуха +7, +12 градусов, в горах и низинах – не выше 3 градусов. В Челябинске днем воздух прогреется до +8, +10 градусов.

Пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области сообщает о продолжающемся снегопаде на 1757 километре автодороги М-5 и призывает автомобилистов воздержаться от поездок в данном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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