В Челябинске пустят дополнительные автобусы к кладбищам

Челябинцам рассказали о работе городского транспорта на Радоницу и в предстоящие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следующий вторник, 14 мая, православные отмечают Радоницу, или Родительский день, когда принято вспоминать преставившихся родных.

В связи с этим в предстоящие выходные и на Радоницу будут организованы дополнительные рейсы автобусов к Градскому и Преображенскому кладбищам.

11 и 12 мая к Градскому кладбищу будет следовать автобус №94 «Чичерина – Градское кладбище». Маршрут будет работать с 10:00 до 18:00 с интервалом 15 минут.

До Преображенского кладбища челябинцы смогут доехать на автобусе №95 «Чичерина – Преображенское кладбище». Работа маршрута организована с 09:30 до 18:30 с периодичностью каждые 60 минут.

14 мая автобус №94 будет отправляться к Градскому кладбищу с 09:00 до 19:00 каждые 6-12 минут.

Работу автобуса №95 «Чичерина – Преображенское кладбище» организуют с 09:00 до 19:00 с интервалом между рейсами 15-30 минут.

Посадка на автобусы 94 и 95 на остановке «Улица Чичерина» на платформе за трамвайным кольцом.

Подробное расписание размещено на сайте gortrans74.ru

Челябинск, Виктор Елисеев

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