Дождь, снег, штормовой ветер: на Южном Урале объявили экстренное предупреждение

Южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем субботы, 11 мая, в регионе местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.
Кроме того, в горных районах области, по данным Челябинского гидрометцентра, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.
Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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