Дождь, снег, штормовой ветер: на Южном Урале объявили экстренное предупреждение

Южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем субботы, 11 мая, в регионе местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.

Кроме того, в горных районах области, по данным Челябинского гидрометцентра, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.

Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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