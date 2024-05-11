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Суббота, 11 мая 2024, 05:08 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

11 – 13 мая ожидаются следующие события – Челябинск

11.05.2024, суббота

  • 08:30 Челябинск – «БоксЗабег» в рамках турнира по боксу «Кубок Танкограда» (старт и финиш у памятника Курчатова) (на время соревнований будет перекрыто движение автотранспорта)

  • 09:00 Челябинск – Пробежки-прогулки на пять километров с фиксацией времени для всех желающих (ул. Молдавская, 10; ул.Лесопарковая 2а)

  • 12:00 Челябинск – Детский праздник «Бокс в школу» (стадион легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 13:00 Челябинск – VI фестиваль моды «Подиум Урала» (ул. Новороссийская, 83)

  • 14:00 Челябинск – Встреча «С Гоголем на дружеской ноге» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 16:00 Челябинск – Концерт «Оперная классика – любимому городу» при участии студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 17:00 Челябинск – Финальные поединки «Кубка Танкограда» (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

  • 21:00 Челябинск – Вечер профессионального бокса «Танкоград» (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

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