Над Южным Уралом вспыхнуло полярное сияние

Над Южным Уралом вспыхнуло северное сияние – нехарактерное для региона небесное шоу наблюдали в ночь с 10 на 11 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», северное, или полярное, сияние – это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, возникающее при взаимодействии магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

При наблюдении с поверхности Земли это проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей».

Как правило, полярные сияния наблюдаются в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли – авроральных овалах. Для Южного Урала это событие редкое, но не уникальное: в течение последних лет его фиксировали уже несколько раз. В текущем году полярное сияние фиксировали в Челябинской области в апреле.

Минувшей ночью сияние неба было вызвано мощной магнитной бурей, разразившейся над Землей: в пиковых значениях мощность солнечного ветра достигала экстремального G5 уровня, но позже это значение снизилось до G3.

Красочное небесное шоу наблюдали и в других регионах России.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube