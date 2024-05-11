Оптовые цены на популярный сорт кофе побили 45-летний максимум

Оптовые цены на кофе сорта робуста побили 45-летний максимум. Об этом сообщили в Международной организации кофе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в течение апреля данный показатель вырос на 16,8% – до 4,27 тыс долларов за тонну.

Основным поставщиком этого сорта является Вьетнам, в котором в этом году отмечается аномальная жара. В условиях дефицита воды фермерам приходится расставлять приоритеты при поливе не в пользу кофе.

По подсчетам экспертов, в текущем году поставки робусты из Вьетнама могут сократиться на 20%. Это уже вызвало паническое оживление среди компаний, занимающихся обжаркой, которые бросились пополнять свои запасы. И это тоже негативно отражается на цене.

Москва, Игорь Юров

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