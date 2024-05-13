На кладбищах Челябинска запретили въезд на личных автомобилях

В Челябинске запретили въезд на территорию кладбищ на личных автомобилях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 мая православные отмечают Радоницу, или Родительский день, когда принято вспоминать умерших родственников.

Городские кладбища завтра будут работать с 7 часов утра. Но попасть на их территорию можно будет только пешком – во избежание проблем с передвижением во время массового посещения личный транспорт придется оставить за переделами погоста.

Напомним, что организованы дополнительные рейсы автобусов к Градскому и Преображенскому кладбищам.

14 мая автобус №94 будет отправляться к Градскому кладбищу с 09:00 до 19:00 каждые 6-12 минут.

Работу автобуса №95 «Чичерина – Преображенское кладбище» организуют с 09:00 до 19:00 с интервалом между рейсами 15-30 минут.

Посадка на автобусы №94 и №95 будет осуществляться на остановке «Улица Чичерина» на платформе за трамвайным кольцом.

Челябинск, Софья Артемьева

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