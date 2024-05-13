Южный Урал накрывает снегом

В Челябинской области продолжают ухудшаться погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в отдельных районах региона наблюдаются осадки в виде снега.

Отметим, осадки в центральной части Южного Урала начались в ночь на понедельник, 13 мая. Ночью дождь перешел в снегопад.

По данным Челябинского гидрометцентра, осадки в виде дождя с мокрым снегом прошли на всей территории области. В горных районах установился временный снежный покров высотой до 7 сантиметров.

В ГИБДД в случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств, либо другими происшествиями в пути, рекомендуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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