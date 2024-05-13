В аэропорту Челябинска задержали пассажира, пытавшегося вывезти в Таджикистан почти 2 миллиона рублей

Челябинские таможенники не дали нелегально вывезти из страны почти 2 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 1,9 миллиона рублей обнаружили сотрудники ведомства обнаружили у авиапассажира, вылетавшего рейсом Челябинск – Худжанд «Таджикистан).
По его словам, об обязанности декларирования наличных, превышающих сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, он не знал.
«В соответствии с таможенным законодательством вывозить из России наличные рубли в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США, разрешено при условии заполненной пассажирской таможенной декларации. До входа в зону таможенного контроля пассажиру следует ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу и при необходимости обратиться к должностным лицам таможенного поста за консультацией по порядку заполнения требуемой декларации», – комментирует начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино» Алексей Алексеев.
По факту недекларирования наличных возбуждено дело об административном правонарушении. Сумма в эквиваленте 10 тысяч долларов США на день вылета возвращена мужчине под расписку, остальные средства изъяты до решения суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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