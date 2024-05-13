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Понедельник, 13 мая 2024, 09:28 мск

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11-летний южноуралец погиб, гоняя на квадроцикле

В Челябинской области 11-летний школьник погиб, катаясь на квадроцикле.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД региона, трагедия произошла накануне в селе Бедярыш Катав-Ивановского района. Сначала мальчик ездил по двору, затем выехал на сельскую улицу, разогнался, но не справился с управлением на размытой дороге: квадроцикл занесло, и он перевернулся.

На мальчике не было ни защитного шлема, ни другой экипировки. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что владелец квадроцикла не зарегистрировал его в ГИБДД.

Челябинск, Софья Артемьева

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