Бастрыкин затребовал доклад о ходе следствия по факту обрушения крыши в многоквартирном доме в Челябинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения крыши в многоквартирном доме Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о доме №6 по улице Якутской. Здание построено в 1952 году (по другим данным – в 1947) и находится в аварийном состоянии. Год назад в доме обрушилась крыша. В потолке одной из квартир образовалась сквозная дыра. Управляющая компания от обслуживания дома отказалась. И пенсионерам, живущим в квартире, пришлось самостоятельно заделывать дырой тем, что было под рукой.

В мэрии заявили, что дом признан аварийным и подлежащим к сносу, но когда его будут расселять не уточнили. В январе текущего года активисты ОНФ выяснили, что срок определен до 2034. Между тем, дом продолжает разрушаться, а переселение жильцов, похоже, откладывается на более поздний срок.

«К Председателю СК России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратилась жительница Челябинска. Она сообщила о непринятии мер к расселению многоквартирного аварийного дома, 1952 года постройки, по улице Якутской, в котором она проживает. В текущем году в жилом помещении заявительницы произошло обрушение потолочных перекрытий, – сообщили в пресс-центре СК РФ. – Проживание в здании создает угрозу для жизни и здоровья граждан, однако срок расселения установлен до 2036 года.

В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах».

Челябинск, Софья Артемьева

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