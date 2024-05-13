Трехлетний уралец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Трехлетний магнитогорец попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Айсуваков назвал все 196 стран-участниц ООН по карточкам с государственными флагами. На это ему понадобилось 16 минут 22 секунды – это новый рекорд России.

Родители малыша утверждают, что специально не готовили ребенка для рекорда, а просто повесили дома карту мира: сын заинтересовался и начал изучать расположение стран, попутно запоминая их названия и флаги.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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