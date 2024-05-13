У нескольких детей в Челябинске обнаружили туберкулез

Школьников и воспитанников детского сада в Челябинске проверяют на туберкулез.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащихся школы в Металлургическом районе Челябинска направили на прием к фтизиатру после того, как у одной из школьниц обнаружили туберкулез.

О заболевании девочки родителям учеников сообщили в середине апреля текущего года. 8 мая дети побывали на приеме у врача.

По информации «Агентства чрезвычайных новостей», туберкулезом в открытой форме более отец заболевшей школьницы. Он живет вместе с детьми. При этом туберкулез обнаружили и у младшего брата школьницы, который посещает один из детских садов. После этого всю группу, которую он посещает, также отправили на обследование. После этого якобы еще у одного из детей подтвердилось наличие заболевания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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