Управляющую компанию Копейска оштрафовали за падение ледяной глыбы на прохожего

В Копейске управляющая организация привлечена к ответственности за падение льда с крыши дома на прохожего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провела проверку по факту получения травм местным жителем.

Установлено, что 21 марта текущего года копейчанин попал в больницу после того, как у дома №32 по улице Гастелло на него упала ледяная глыба. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой лопатки и перелом пястных костей кисти.

Прокурор возбудил в отношении управляющей организации ЖСК «Юбилейный» дело об административном правонарушении по факту нарушения правил содержания и ремонта жилых домов.

Рассмотрев его, Государственная жилищная инспекция Челябинской области решила оштрафовать компанию на 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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