Приглашение на флюорографию стоило южноуральцу 120 тысяч рублей

Жителя Снежинска обманули на 120 тысяч после звонка о необходимости флюорографии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части ОМВД России по ЗАТО Снежинск мужчина рассказал, что сначала ему позвонили якобы из поликлиники и предложили пройти флюорографию. Попросив попутно сообщить номер СНИЛС.

На следующий день неизвестные назвались уже сотрудниками банка и правоохранительных органов. По словам звонивших, по его счетам проходили сомнительные операции, что делало мужчину подозреваемым в финансировании терроризма.

Чтобы предотвратить незаконные действия, южноуральцу предложили срочно перечислить средства на «безопасный счет». В итоге, по указанию мошенников мужчина перевел злоумышленникам 120 тысяч рублей.

После этого аферисты стали вновь требовать перевода денег и отправили снежинца подавать кредитные заявки, но в этот момент мужчина понял, что с ним работают мошенники и обратился в полицию.

В полиции Снежинска по данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube