На Южном Урале обновили восемь десятков телеком-объектов

В Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети.

Технические специалисты МегаФона провели масштабное обновление мобильной сети на Южном Урале. В апреле преобразования прошли почти на 80 телеком-объектах, в результате скорость передачи данных возросла на 30% по сравнению с показателем прошлого года. Помимо этого, в регионе увеличилась доля звонков по технологии VoLTE.

В программу рефарминга сети в апреле вошли около 80 локаций в крупнейших городах Челябинской области – Челябинске, Магнитогорске и Озерске. Улучшения почувствуют и жители поселка Красное Поле в Сосновском районе. На существующих объектах запустили дополнительный высокочастотный слой, что позволит избежать перегрузок в существующих диапазонах сети.

Помимо этого, с начала года в Челябинской области запустили более 15 базовых станций в Челябинске, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. Новое оборудование появилось и в небольших населенных пунктах: деревне Ключи и поселке Западный Сосновского района, а также поселках Нижний Атлян и Хребет в Миассе.

Согласно замерам аналитиков МегаФона, скорость передачи данных после проведенных изменений выросла примерно на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Одновременно с этим южноуральцы стали чаще использовать звонки с технологией VoLTE, обеспечивающей кристально чистый звук. Доля таких вызовов в апреле составила 64%.

«Наша задача – не только расширять покрытие в местах, где скачивают наибольшее количество данных, но и повышать эффективность существующей инфраструктуры. Только с начала года рефарминг позволил улучшить качество сети более чем в 220 точках Южного Урала. Благодаря планомерной работе нашей технической службы скорость интернет-соединения постоянно растет: мы фиксируем значения выше, чем у конкурентов», – отметил директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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