Соратник мэра Челябинска предстанет перед судом по делу о крышевании торговцев-нелегалов

Экс-советника главы Челябинска и его подельников будут судить за коррупционные преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального ведомства завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника главы Челябинска Петра Конарева, а также двух бывших заместителей директора муниципального казенного учреждения, обвиняемых в получении взятки.

Из материалов дела следует, что Петр Конарев, а также замдиректора МУК «Городская среда» Сергей Любимов и Вадим Левченко причастны к 8 эпизодам получения взятки в особо крупном размере, а также 36 эпизодах получения взятки в крупном размере, 14 из которых – группой лиц.

Напомним, Любимова и Левченко задержали летом 2022 года. Конарева, долгое время считавшегося самым влиятельным человеком в окружении мэра Челябинска Натальи Котовой, задержали 9 сентября 2022 года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

По данным следствия, в период с ноября 2019 по декабрь 2021 года чиновники получили через посредников не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории областного центра, а также осуществление общего покровительства и попустительства при ведении бизнесменами коммерческой деятельности.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по региону, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых в размере более 100 миллионов рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», – рассказали представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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