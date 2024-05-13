Циклон остается на Южном Урале. Ночью дороги будет патрулировать спецтехника

В миндортрансе Челябинской области посоветовали водителям не расслабляться.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, циклон продолжает нервировать жителей Саткинского, Чебаркульского, Еткульского, Красноармейского, Сосновского районов и Челябинска.
Региональные дороги в этих муниципалитетах в ночь будут патрулировать 17 единиц дорожной техники.
По данным Челябинского гидрометцентра, снегопад в центре области продлится примерно до полуночи. Однако уже днем вторника, 14 мая, осадки в регионе прекратятся. И до конца недели, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.
Постепенно в регион придет и теплая погода. И хотя ночью температура воздуха будет в районе 0 градусов, при этом местами может опускаться до 5 градусов ниже нуля, днем во вторник и среду может потеплеть до +12 градусов по Цельсию.
В четверг, 16 мая, столбик термометра может подняться уже к +17 градусам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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