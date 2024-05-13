В пригороде Челябинска на фоне снегопада решили массово отключить горячую воду

Власти Копейска заявили о начале опрессовок на фоне снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Старокамышинск, расположенном на территории Копейска, с 15 мая могут стартовать опрессовки. Объявление об этом опубликовано сегодня, 13 мая, на странице Старокамышинского территориального отдела в социальных сетях.

Согласно опубликованной чиновниками информации, уже в среду в поселке начнутся плановые работы на тепловых сетях котельной №6 (АО «Челябоблкоммунэнерго»). В связи с этим от отопления и горячего водоснабжения будут отключены более 30 многоквартирных домов, а также здания начальной школы и детского сада.

Интересно, что сегодня же, 13 мая, и.о. главы Копейска Светлана Логанова поручила включить отопление в образовательных учреждениях города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube