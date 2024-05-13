В пригороде Челябинска на фоне снегопада решили массово отключить горячую воду

Власти Копейска заявили о начале опрессовок на фоне снегопада.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Старокамышинск, расположенном на территории Копейска, с 15 мая могут стартовать опрессовки. Объявление об этом опубликовано сегодня, 13 мая, на странице Старокамышинского территориального отдела в социальных сетях.
Согласно опубликованной чиновниками информации, уже в среду в поселке начнутся плановые работы на тепловых сетях котельной №6 (АО «Челябоблкоммунэнерго»). В связи с этим от отопления и горячего водоснабжения будут отключены более 30 многоквартирных домов, а также здания начальной школы и детского сада.
Интересно, что сегодня же, 13 мая, и.о. главы Копейска Светлана Логанова поручила включить отопление в образовательных учреждениях города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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