В Челябинске включили отопление

В Челябинске снова включили отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми о потеплевших батареях сообщили родители детсадовцев Калининского района: еще сегодня утром в группах было холодно, но после обеда температура в дошкольных учреждениях начала повышаться.

К вечеру стало теплее и в ряде многоэтажек района. «Батареи снова горячие, – рассказали читатели РИА «Новый День». – Не обжигают, но и не еле теплятся. В квартирах стало комфортно».

Отопительный сезон возобновили и в некоторых городах области: в Златоусте батареи включили еще неделю назад, в Копейске подключили системы в образовательных учреждениях. А в северной части области отопительный сезон и не прекращался.

Но в некоторых муниципалитетах власти отказываются подключать системы теплоснабжения до наступления осени. Например, в Южноуральске заявили, что это невозможно по двум причинам: во-первых, Южноуральская ГРЭС перестала вырабатывать электроэнергию и тепло, так как после официального завершения сезона соответствующее оборудование начали ремонтировать и готовить к новой зиме; во-вторых, договоры на ремонт теплосетей с подрядчиками уже заключены, и прописанные в них сроки переносить нельзя.

Последний тезис несколько удивляет, так как подобные вопросы легко решаются с помощью допсоглашений к контракту. И, например, в Челябинске сроки опрессовок без проблем сдвинули на неделю.

В областном центре отказ включать отопление вне официального сезона власти ранее объясняли тем, что невозможно быстро «раскачать» огромную и сложную систему. Но, как оказалось, это не такая уж большая проблема.

Вдобавок ко всему, в ближайшие ночи на Южном Урале ожидаются заморозки до -5, и в тех муниципалитетах, где не хотят «заморачиваться» с подключением батарей, рискуют просто разморозить системы отопления. И тогда мороки будет еще больше.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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