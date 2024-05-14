14 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14.05.2024, вторник
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09:00 Челябинск – Финал регионального этапа конкурса «Мастер года» (Дворец учащейся молодежи «Смена», ул. Горького, 38)
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10:00 Челябинск – Урок мужества «Разведчик-легенда Николай Кузнецов» с показом фильма «Уральская ярость» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке для ветеранов Курчатовского района: просмотр документального фильма «Уральская ярость» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Час самообразования «Скорая английская помощь»: оказание индивидуальной помощи при выполнении домашних заданий по английскому языку (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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14:00 Челябинск – Открытый семинар-практикум для педагогического сообщества «Безопасный Интернет для педагогов» (МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», ул. 40-летия Победы, 48)
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15:00 Челябинск – Концерт памяти художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, первый корпус, концертный зал им. М.Д. Смирнова)
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15:00 Челябинск – VII Городской творческий фестиваль «Память стучится в сердца»: праздничный концерт «Нам жизнь и память» и награждение (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:30 Челябинск – Награждение финалистов регионального этапа конкурса «Мастер года» (Дворец учащейся молодежи «Смена», ул. Горького, 38)
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17:00 Челябинск – Встреча «Шесть культовых певцов в русской музыке» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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18:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции» (встреча у памятника В.И. Ленину) (по записи)
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