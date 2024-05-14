Челябинские чиновники не могут решить, кому убирать незаконную свалку

На границе Челябинска и Сосновского района уже год разрастается нелегальная свалка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на территории размером в 3 футбольных поля на протяжении года скапливаются автомобильные покрышки, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта.

«Сюда свозят отходы и хлам со всего микрорайона «Парковый». Возят грузовиками. Они вываливают тонны мусора в лесополосе недалеко от пересечения улиц Бейвеля и Профессора Благих – под окнами жилых домов», – рассказали общественники.

О свалке знают в региональном минэкологии, мэрии Челябинска и администрации Сосновского района. Но решать проблему власти не торопятся.

Дело в том, что нелегальная свалка раскинулась прямо на границе двух муниципалитетов. «Каждый чиновник, видимо, считает, что большую уборку должен делать другой. Тем временем, мусорные завалы постепенно захватывают зеленую зону», – недоумевают активисты.

Общественники пожаловались в прокуратуру и следственный комитет на бездействие местных властей. «Добиваемся устранения свалки и рекультивации. Также просим губернатора региона взять ситуацию на контроль», – рассказали они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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