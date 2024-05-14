Южноуральского хоккеиста на полгода отстранили от игр НХЛ

В НХЛ объявили о дисквалификации южноуральца Валерия Ничушкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ объявили в понедельник, 13 мая, что 29-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин включен в третий этап Программы помощи игрокам NHLPA и НХЛ.

«По условиям совместной программы Ничушкин будет отстранен от работы без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем сможет подать заявление о восстановлении», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Это ставит точку в выступлении южноуральца в сезоне НХЛ 2023-2024 годов, ставшего лучшим за всю карьеру Валерия Ничушкина в лиге. Более того, в настоящее время россиянин лидирует среди снайперов продолжающегося плей-офф НХЛ: в 8 матчах Кубка Стэнли форвард забросил 9 шайб, повторив рекорд лиги по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша (7 игр). Сейчас он делит первую строчку по количеству голов с Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, к помощи программы Валерий Ничушкин обратился в январе текущего года, заявив, что хочет «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда».

Валерий Ничушкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». В 2011-2013 годах играл в клубах системы «Трактор» («Белые медведи», «Челмет» и головноц команде). В 2013 году заключил контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». В 2019 году перешел в «Колорадо Эвеланш», в составе которого с 2022 году завоевал Кубок Стэнли. Тогда же он продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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