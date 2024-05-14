Уральские металлурги преодолели 150-миллионный рубеж в производстве горячего проката

Стан 2000 горячей прокатки ММК произвел 150 млн тонн проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в листопрокатном цехе №10 ММК произведена 150-миллионная тонна проката на стане 2000 горячей прокатки.

Агрегат был введен в эксплуатацию в 1994 году, а в 2015 году преодолел отметку в 100 млн тонн произведенного горячего проката. Стан является самым производительным прокатным агрегатом Магнитки и одним из самых мощных в России. Его оборудование позволяет прокатывать практически все существующие на сегодня марки стали.

Сортамент выпускаемой агрегатом продукции насчитывает порядка тысячи позиций. Спектр ее применения также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. В прошлом году на стане 2000 было выпущено свыше 5,5 миллиона тонн горячего проката.

В настоящее время ММК приступил к реализации инвестиционного проекта «ЛПЦ‑10. Нагревательные печи» что позволит выйти на более высокий уровень нагрева металла перед прокаткой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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