Начальник ЖЭУ ответит в суде за свалившуюся на челябинца ледяную глыбу

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате падения наледи с кровли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователь завершил расследование уголовного дела в отношении начальника участка одной из управляющих компаний, обвиняемой в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, сотрудница организации, обслуживающей многоквартирный дом №96 по улице Дзержинского в Ленинском районе областного центра, своевременно не организовала и не проконтролировала уборку снега и наледи с кровли. В результате 16 марта текущего года скопившиеся снег и наледь упали на находившегося у подъезда дома 53-летнего мужчину. Горожанин получил тупую травму лица.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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