В Металлургическом районе Челябинска закроют движение трамваев

В Металлургическом районе Челябинска стартует ремонт трамвайных путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК и ЦХП.

«Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», – пояснили представители регулятора.

На это время трамваи будут направлены:

№3 – Автовокзал – Коксохим;

№14 – Чичерина – Коксохим;

№18 – Чистопольская – Коксохим;

№20 – Областная больница – Першино.

На участке «ЧМК – ЦХП» запустят трамвай-челнок, который будет ходить каждые 25 минут ежедневно.

Кроме того, по нерегулируемому тарифу будет работать автобусный маршрут №25 «Першино – ЦХП». Ежедневно он будет следовать:

от Першино 5:55, 6:00 (рейс следует по 50-летия ВЛКСМ, Шоссе Металлургов), 7:15, 17:55, 19:15;

от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.

Также южноуральцы смогут воспользоваться №№ 15, 31, 42, 43, 47, 71.

Челябинск, Виктор Елисеев

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