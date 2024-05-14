На «Курчатов фесте» в Челябинске выступят звезды джаза и классики

На фестивале под открытым небом в Челябинске выступят Лариса Долина, Олег Аккуратов, Ильдар Абдразаков и Елена Стихина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, «Курчатов фест» пройдет на Площади науки областного центра 11 и 12 июля.

11 июля в 20:00 челябинцев и гостей города ждет встреча с легендой советской и российской музыкальной сцены Ларисой Долиной и лауреатом международных конкурсов, участником Квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра Олегом Аккуратовым (фортепиано).

12 июля в 19:00 впервые в Челябинске выступят звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков (бас) и солистка Мариинского театра, выступающая на сценах Парижской национальной оперы, Большого театра Женевы, Национальной оперы Нидерландов, Елена Стихина (сопрано). Они представят концертную программу шедевров классической музыки.

Сопровождать выступления гостей будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области (дирижер – Михаил Перевалов)

Челябинск, Виктор Елисеев

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