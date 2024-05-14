Экс-наставник «Трактора» возглавил казанский «Ак Барс»

Анвар Гатиятулин назначен главным тренером «Ак Барса».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Ак Барс», контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в «Ак Барс» из-за контрактных обязательств перед другими клубами, – рассказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин. – Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития – от детской школы до сборной России. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу».

Помощниками Анвара Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили. Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке, Михаил Глухов продолжит работу тренером по развитию.

Отметим, что большая половина обновленного тренерского штаба казанского клуба представляет челябинскую хоккейную школу. Алексей Тертышный, Дмитрий Ячменев и Георгий Гелашвили – выходцы из системы «Трактора». Как и главный наставник «Ак Барса».

Анвар Гатиятулин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Тренером в системе ХК «Трактор» начал работать в 2010 году, придя в одноименную хоккейную школу. В 2012-2015 годах возглавлял молодежную команду системы «Белые медведи», дважды завоевав со своими подопечными «бронзу». В 2015 году стал исполняющим обязанности главного тренера «черно-белых», после чего «Трактор» начал выбираться из кризиса, начавшегося после завоевания серебряных медалей в сезоне 2012-2013 годов и последовавшей за этим распродажей практически всех ведущих игроков.

Итогом руководства клубом Анвара Гатиятулина стала «бронза» сезона 2017-2018 годов. Однако, тогдашнее руководство команды затянуло с предложением главному тренеру продления контракта. В результате, Гатиятулин ушел в тренерский штаб питерского СКА, а «Трактор» рухнул в затянувшийся кризис, сопровождавшийся лихорадочной сменой главных тренеров.

Вновь главным тренером «Трактора» он стал в мае 2020 года. В первом сезоне после возвращения Гатиятулина «черно-белые» заняли третье место в Восточной конференции, но не смогли преодолеть сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» в четвертьфинале плей-офф конференции. В последовавшем за ним сезоне 2021-2022 годов челябинцы дошли до финала Восточной конференции, выбив все тех же уфимцев в полуфинале. Уступив в финале магнитогорскому «Металлургу», челябинцы довольствовались бронзовыми медалями чемпионата.

Однако результат выступления команды в следующем оказался провальным: челябинские хоккеисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата, заняв в итоге 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

Начало сезона 2023-2024 годов также вызвало критику болельщиков и недовольство руководство клуба. Челябинский клуб проиграл 8 из 15 первых матчей, а из одержанных семи побед трех добился лишь в овертайме. Точку в пребывании Анвара Гатиятулина на посту главного тренера «Трактора» поставил проигрыш на домашней арене уфимскому «Салавату Юлаеву»: 4 октября прошлого года «черно-белые» уступили гостям со счетом 0:4. В тот же день в клубе заявили об отставке главного тренера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube