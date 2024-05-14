На оживленном перекрестке в Ленинском районе Челябинска изменили схему движения

В Челябинске изменили схему движения на пересечении двух ведущих магистралей Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на пересечении улиц Новороссийская и Машиностроителей изменена схема организации движения.

Схема предоставлена пресс-службой КДХ Челябинска

Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону автодороги «Меридиан» запрещен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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