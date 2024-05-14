На оживленном перекрестке в Ленинском районе Челябинска изменили схему движения

В Челябинске изменили схему движения на пересечении двух ведущих магистралей Ленинского района.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на пересечении улиц Новороссийская и Машиностроителей изменена схема организации движения.
Схема предоставлена пресс-службой КДХ Челябинска
Теперь поворот налево на улицу Василевского при движении по улице Новороссийской в сторону автодороги «Меридиан» запрещен.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»