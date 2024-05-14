У «Челбаскет» – новый тренер

Челябинский баскетбольный клуб возглавил Михаил Терехов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе БК «Челбаскет», контракт со специалистом подписан по системе «1+1». То есть соглашение предусматривает работу Михаила Терехова тренером в системе клуба до конца сезона 2024-2025 годов с возможным продлением контракта еще на один сезон.

«Нам импонирует энергия и целеустремленность Михаила. Считаю, что его компетенций хватит для того, чтобы вывести «Челбаскет» на высокий уровень и решить с ним задачу выхода в плей-офф в следующем сезоне», – заявил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Михаил Терехов родился в 1987 году в Тбилиси (Грузия). Тренироваться начинал в Москве. Однако профессиональную карьеру начал после возвращения в Грузию. Выступал за молодежную национальную сборную страны. Из Грузии перешел в турецкий «Трабзонспор».

В качестве тренера был наставником БК «АлтайБаскет» (2015-2017), «Буревестника» из Ярославля (2017-2021), который вывел в плей-офф Суперлиги-1. После этого был главным тренером сборной Сирии, «Новосибирска», «Уралмаша» и «Иркута», но дольше одного сезона ни в одном из них не задержался.

Напомним, в сезоне 2023-2024 годов «Челбаскет» дебютировал в Суперлиге». Однако в итоге смог занять лишь 13-е место, едва не вылетев в предыдущий дивизион.

Челябинск, Виктор Елисеев

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