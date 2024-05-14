Временно изменится число и расписание электричек в сторону Златоуста и Миасса

В Челябинской области в мае временно изменится порядок курсирования пригородных поездов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, порядок курсирования и расписание пригородных поездов на златоустовском направлении изменится в мае. Это связано с проведением плановых работ по обновлению пути на перегоне Мисяш – 2038 км Южно-Уральской железной дороги.
Временно не будут курсировать пригородные поезда:
№6005 Челябинск – Миасс-1 с 15 по 17 мая, с 21 по 23 мая, с 29 по 31 мая;
№6016 Миасс-1 – Челябинск с 15 по 17 мая, с 21 по 23 мая, с 29 по 31 мая;
№7135 Челябинск – Бакал 15, 16, 21, 22, 28, 29 мая;
№7136 Бакал – Челябинск 16, 17, 22, 23, 29, 30 мая.
Маршрут некоторых пригородных поездов 15, 16, 21, 22, 23, 29 и 30 мая будет ограничен:
№6007 Челябинск – Миасс-1 не будет курсировать на участке Бишкиль – Миасс-1 (конечный пункт маршрута – ст. Бишкиль);
№6008 Миасс-1 – Челябинск не будет курсировать на участке Миасс-1 – Бишкиль (начальный пункт маршрута – ст. Бишкиль).
С 14 по 17, с 21 по 23, с 28 по 31 мая изменится расписание пригородных поездов на златоустовском направлении. Изменения затронут следующие поезда:
№6003, №6055 сообщением Челябинск – Златоуст;
№6042, №6056 сообщением Златоуст – Челябинск;
№6041, №6007, №6015 сообщением Челябинск – Миасс-1;
№6002, №6032 сообщением Миасс – Челябинск;
№6117, №6129 сообщением Златоуст – Кропачево;
№6116, №6130 сообщением Кропачево – Златоуст;
№7136 Бакал – Челябинск;
№7135 Челябинск – Бакал.
Кроме того, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 мая изменится расписание пригородного поезда №6423 Кропачево – Дема.
При планировании поездки южноуральцев просят уточнять расписание. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД», АО «Свердловская пригородная компания», АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания», а также на станциях.
Челябинск, Виктор Елисеев
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