15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15.05.2024, среда
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10:00 – 15:00 Челябинск – Акция «День читающих семей» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Конкурсный отбор в актерскую мастерскую Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, третий корпус, театр «Дебют»)
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12:00 Челябинск – Презентация книги Владимира Боже «Челябинский календарь Малого театра. Гастроли. Спектакли. Люди» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа конкурса «Семья года» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, пятый этаж)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная безопасности и своевременному техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки картин художницы из Республики Саха (Якутия) Миры Аргуновой «Многоликая Россия» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 Челябинск – Литературно-музыкальный вечер памяти «Нам не нужна война» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок родителям» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Рецепты семейного чтения» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Семейный праздник «В Международный день семьи я счастьем поделюсь с людьми» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Игровой час «Всей семьей к нам приходите!» (настольные игры) (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча и мастер-класс художницы из Республики Саха (Якутия) Миры Аргуновой «Многоликая Россия» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Праздничная программа для всей семьи «В объективе «Спектр» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Игра-разговор «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 – 20:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, первый этаж, Зал редких книг)
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19:00 Челябинск – Программа детского театра-студии «Стрекоза» «Счастье – это когда все дома», посвященная Дню семьи (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3, Малахитовый зал)
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