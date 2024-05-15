В Миассе на стадионе устроили перестрелку. Один человек погиб

В Челябинской области следователи и полиция ищут южноуральца, открывшего стрельбу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вечером вторника, 14 мая, на стадионе Миасса обнаружено тело 23-летнего молодого человека с огнестрельным ранением.

«Между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ранение, от которого скончался», – уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Открывший огонь с места преступления скрылся. «По данному факту возбуждено уголовное дело, – рассказали в силовом ведомстве. – В настоящее время личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его розыску и задержанию».

Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи, а также следователи-криминалисты регионального следственного управления проводят детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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