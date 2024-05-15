В Челябинске с крыши школы рухнула плита. Прокуратура начала проверку

В Челябинске выясняют обстоятельства обрушения в филиале одной из школ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в филиале школы №76.
У здания, расположенного в доме №90 по улице Вагнера (Ленинский район областного центра), бетонная плита с кирпичами рухнула с крыши на тротуар. К счастью, в момент ЧП по этому участку никто не проходил.
Прокуратурой области организована проверка. В ее ходе будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении.
При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заверили представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»