В Челябинске с крыши школы рухнула плита. Прокуратура начала проверку

В Челябинске выясняют обстоятельства обрушения в филиале одной из школ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в филиале школы №76.

У здания, расположенного в доме №90 по улице Вагнера (Ленинский район областного центра), бетонная плита с кирпичами рухнула с крыши на тротуар. К счастью, в момент ЧП по этому участку никто не проходил.

Прокуратурой области организована проверка. В ее ходе будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, а также соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении.

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заверили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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