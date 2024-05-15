В Магнитогорске двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Магнитогорске маленький ребенок пострадал, упав из окна пятого этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, о ЧП сотрудникам экстренных служб сообщили очевидцы, успевшие заметить, как внезапно из окна на пятом этаже выпала девочка и упала на козырек магазина.

Родители в момент ЧП были дома, и лишь на минуту оставили дочь без внимания, отмечают в экстренном ведомстве.

К прибытию спасателей очевидцы уже нашли лестницу, чтобы подняться на крышу магазина, однако спасатели смогли провести эвакуацию травмированного ребенка более безопасно.

Через балкон третьего этажа девочку на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестнице доставили ее к автомобилю скорой медицинской помощи.

«Видимых травм на малышке не было обнаружено. Находясь в сознании, девочка стоически перенесла транспортировку», – рассказали представители поисково-спасательной службы.

Оценка повреждений и травм, возможных при падении с высоты, была произведена в детской городской больнице. Во избежание лишних перемещений, ребенка с носилок спасателей переложили только после того, как провели диагностику на аппарате МРТ.

Сейчас пострадавшая (девочке всего 1 год 9 месяцев) находится под наблюдением врачей.

«С установлением теплой погоды и появлением на окнах москитных сеток резко увеличивается число ЧП, связанных с падением детей», – напоминают представители экстренных служб.

Спасатели призывают родителей учитывать возможность таких страшных ситуаций, рассказать об опасности игр возле открытых окон и не оставлять без присмотра малышей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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