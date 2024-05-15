В Челябинске третий день устраняют аварию на канализационном коллекторе. Стоки пошли в подвалы домов

В Челябинске коммунальщики обходят многоквартирные дома после аварии на коллекторе.

Напомним, авария произошла в понедельник, 13 мая. После продолжительных дождей и снегопада, на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда в Тракторозаводском районе при осыпании грунта остановился коллектор. Стоки хлынули на поверхность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, утром 14 мая излив был прекращен, специалисты приступили к восстановлению сетей. Однако горожане начали сообщать о подтоплении канализацией подвалов окрестных домов.

«Специалистами МУП «ПОВВ» и представителями управляющих компаний проводится контрольный обход домов и зданий, попавших в зону излива. В первую очередь проверяют подвалы и цокольные помещения. В случае необходимости, будет оказана необходимая помощь по откачке и осушению помещений», – рассказали в мэрии.

На данный момент проверили дома №116 и №118 по улице Героев Танкограда, откуда поступила заявка. На сегодняшний день силами управляющей компании приняты все меры по осушению, ситуация находится на контроле городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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