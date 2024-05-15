В Челябинской области будут судить южноуральца, выкинувшего пенсионера с пятого этажа

В суд направили уголовное дело об убийстве пожилого жителя Усть-Катава новым знакомым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинска, глава надзорного ведомства Усть-Катава утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в феврале 2024 года в Усть-Катаве мужчина познакомился в магазине с 70-летним южноуральцем. Оба отправились в квартиру пенсионера, где стали распивать спиртные напитки.

Через какое-то время застолье перешло в ссору, и гость начал избивать 70-летнего знакомца руками, ногами и подвернувшимся под руку радиоприемником. Затем открыл окно и выбросил старика с высоты 5 этажа. От полученных в результате падения травм мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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