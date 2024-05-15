В Челябинске задержали зимбабвийца-наркокурьера

В Челябинске полицейские задержали иностранца, выполнявшего роль курьера у наркоторговцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии задержали гражданина республики Зимбабве. На Южном Урале африканец пытался совместить учебу в вузе и работу наркокурьера.

Молодой человек попался при попытке получить очередную крупную партию наркотика – около 175 граммов PVP. В ходе обыска по месту проживания задержанного и в тайниках, уже подготовленных наркокурьером для сбыта, изъято еще порядка 4 граммов наркотика.

Установлено, что 22-летний африканец работал курьером одного из интернет-магазинов, торгующих синтетическими наркотиками. Запрещенные вещества сбывались путем бесконтактного сбыта через тайники-«закладки».

В отношении задержанного в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Теперь ему грозит внушительный штраф либо лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией.

Полицейские УНК ГУ МВД устанавливают соучастников чернокожего курьера и ликвидируют уже заложенные тайники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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