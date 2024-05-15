В Челябинской области классная дама побила ученицу

В Усть-Катаве прокуратура проверяет действия педагога, сорвавшейся на одну из школьниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Усть-Катава организовало проверку по размещенной в социальных сетях информации о противоправном поведении классного руководителя 4 класса школы города и применении насилия к ученице.

Ранее в соцсетях и СМИ был опубликован видеоролик, на который попали «разборки» педагога и одной из ее учениц. Женщина кричит на школьницу, грозит вызвать в школу ее мать, оскорбляет девочку и трясет ее за руки и голову.

«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании, – рассказали в надзорном ведомстве. – При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Кроме того, проверка проводится городским отделом МВД. Ее ход поставлен на контроль прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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