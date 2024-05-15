Россияне любят отечественные продукты и не слишком – отечественные авто

Две трети россиян захотят купить продукты, если будут знать, что они отечественные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти половина российских покупателей заявили, что покупают товары местного происхождения, чтобы поддержать независимость страны и национальной экономике. Об этом пишет телеграм-кана FMCG Report со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Безоговорочное лидерство во вкусах россиян застолбили продовольственные товары и напитки – 70% заявили, что желание приобрести их у них вырастет, если они узнают, что товар выпущен в России.

Отечественное производство будет побуждающей причиной к покупке также, если речь идет о товарах для детей (так высказались 58% участников исследования), товарах для животных (50%), а также средствах ухода и предметах личной гигиены (50%).

А вот в случае с электроникой и автомобилями российское происхождение окажется, скорее, сдерживающим фактором. Во всяком случае, желание приобрести их, потому что «свое-родное», есть лишь у 35% и 33% опрошенных соответственно.

Интересно, что основной причиной выбора российских товаров покупатели назвали стремление поддержать экономическую стабильность, независимость и безопасность страны. Так ответили 41% респондентов.

Еще 40% отметили необходимость создания и поддержания рабочих мест в регионах, а 29% назвали причиной вклад в бюджет за счет налогов производителей.

Из-за высокого качества отечественные товары покупает каждый четвертый из россиян (25%). Почти столько же (24%) отмечают их экологичность.

Доверием к российским технологиям свой выбор объяснили 21% участников опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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