Количество авиарейсов между Челябинском и Москвой увеличат

Из Челябинска в Москву запускают дополнительный рейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Аэрофлота», начиная с 4 июня, на летние месяцы вводится дополнительный ежедневный рейс SU6193/6194 между Москвой и Челябинском.

Полеты будет осуществлять дочернее подразделение «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия». Отправление из Челябинска запланировано на 07:45, обратный рейс – в 01:55. Ориентировочное время в полете 2,5 часа.

«Таким образом, количество вылетов по данному направлению будет достигать 7 раз в сутки с июня по август, а еженедельная частота полетов увеличится до 49, что на 16% больше, чем летом прошлого года», – отметили представители авиакомпании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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