16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2024, четверг
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09:30 Челябинск – Презентация умного маммографа, который начал работать в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5)
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10:00 Челябинск – Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России» (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69)
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10:15 Челябинск – Открытие XXII Славянского научного собора «Урал. Православие. Культура» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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10:30 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Безопасность день за днем» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пациент 02»: один из первых ВИЧ-положительных россиян развеет мифы о социально важном заболевании» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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11:00 Челябинск – Фестиваль по адаптивным видам спорта «Краски жизни» для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ДПШ им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча «Сбор, сушка, хранение лекарственного растительного сырья» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:30 Челябинск – Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Челябинска (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
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14:00 Челябинск – Посиделки киноклуба «Кентавр» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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14:00 Челябинск – Литературный альманах «Семья в зеркале русской прозы» в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)
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15:00 Челябинск – Фестиваль «Арт-движение» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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16:00 Челябинск – Интерактивная программа «День Семьи» (сквер ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Программа «Герои нашей страны» (Детская школа искусств №6, ул. Ереванская, 9)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Василь Быков – писатель военного поколения» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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17:30 Челябинск – Встреча в литературном клубе «О книгах по душам» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 – 20:00 Челябинск – Встреча в «Уютном историческом клубе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусств)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе английского языка «Speak Freel» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Вечер-портрет «Виктор Астафьев: жизнь и творчество» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Ивановская»: рассказ об истории улицы Труда (встреча у памятника С.С. Прокофьеву) (по записи)
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