В Челябинске корректируют генеральный план города. Горожане в недоумении

Жителей Челябинска насторожили предложения властей по корректировке недавно утвержденного Генерального плана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 16 мая, в челябинском Доме архитектора должны состояться публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Челябинска.

Постановление о проведении слушаний глава города Наталья Котова подписала в преддверии майских праздников (25 апреля, то есть за день до первой серии больших майских выходных), что уже вызвало настороженность горожан. Проведение же в преддверии обсуждений консультаций с жителями в районных администрациях, о чем было объявлено в начале короткой рабочей недели, 6 мая, и вовсе взбудоражило челябинцев.

И один из главных вопросов, прозвучавших из уст жителей: зачем корректировать документ, утвержденный в конце 2022 года, то есть спустя всего полтора года?

Сами чиновники не видят в такой спешке повода для беспокойства со стороны горожан. Причиной корректировки, как прокомментировали сегодня в пресс-службе мэрии, стало изменение границ города Челябинска после проведенного совместно с Кадастровой палатой уточнения их координат, «чтобы исключить все пересечения с границами других муниципальных образований и населенных пунктов».

В связи с этим сегодня требуется корректировка материалов Генерального плана города в части графического описания местоположения и координат границы населенного пункта «город Челябинск», отмечают в мэрии.

Кроме того, с момента утверждения генплана был заключен ряд договоров о комплексном развитии территории (КРТ). Между тем, Градостроительный кодекс требует учитывать территории КРТ в рамках Генерального плана в соответствующих функциональных зонах.

Наконец, необходимо привести в соответствие решений Генерального плана города Челябинска и мероприятий программ развития инфраструктуры города, – отмечают чиновники. «В проекте внесения изменений были учтены актуальные программы социальной, транспортной, инженерной инфраструктур местного значения, а также планы по реализации объектов регионального и федерального значения», – объяснили в мэрии.

Но возникают у горожан и вопросы более конкретные. Так, жители частного сектора сразу в нескольких районах (поселки Первоозерный в Тракторозаводском районе, Колхозный – в Калининском, Плановый – в Ленинском) высказали опасения, что их дома могут просто снести либо разрешить многоэтажную застройку на этих территориях. Жители Превоозерного даже направили жалобу главе СКР Александру Бастрыкину, и Следственный комитет сейчас разбирается в ситуации. Но городские власти заверяют, что опасения челябинцев не имеют под собой оснований: все три поселка останутся в зоне индивидуальной жилой застройки.

Наконец, откровенную тревогу горожан вызвали предложения о создании экопарков «Челябинский бор» и «Каштакский бор» в рамках нацпроекта «Экология». Муниципальный депутат Елена Вахтина уже направила запрос областному правительству по поводу опасных, по ее мнению, инициатив. Парламентарий уверена, что реализация проектов приведет к понижению охранного статуса двух ООПТ. «Шершневский и Каштакский боры являются ООПТ регионального значения, Генеральный план города Челябинска не имеет никаких прав по изменению статуса данных объектов. На карте функционального зонирования Генерального плана, утвержденного в 2021 году, данные объекты отнесены к зоне лесов. Сейчас в рамках корректировки они никак не затрагиваются», – заверяют в мэрии.

В проекте внесения изменений в Генеральный план была учтена обновленная охранная зона Городского бора. На участках, которые не являются бором, но которые вошли в его охранную зону, назначена зона рекреации, отмечают представители городских властей.

Однако объяснения чиновников не вызывают полного доверия у горожан. Активисты призывают всех неравнодушных челябинцев принять участие в публичных слушаниях, который состоятся завтра, 16 мая, в 13:30 в Доме архитектора (проспект Ленина, 41а).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube