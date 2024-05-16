В Челябинске на территории ГСК нашли тела четырех горожан

Следователями регионального СКР проводится проверка по факту смерти четверых мужчин в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, тела четверых мужчин обнаружили в гараже, расположенном в гаражно-строительном кооперативе «ТЭЦ-1» в Ленинском районе Челябинска.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, физико-химические экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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