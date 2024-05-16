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Четверг, 16 мая 2024, 10:48 мск

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Дмитрий Федечкин не смог добиться отмены приговора

Пиарщику трех губернаторов не удалось оспорить обвинительный приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сахалинский областной суд отклонил апелляцию бывшего высокопоставленного чиновника на решение суда первой инстанции.

Напомним, в октябре прошлого года экс-пиарщик губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрий Федечкин был признан виновным в мошенничестве и растрате.

Бывшего чиновника задержали в июле 2021 года, через месяц после того, как он покинул пост вице-губернатора Сахалинской области. По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости», при участии своего заместителя и гендиректора рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тысяч рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Сам Федечкин вину не признал. Прокурор запросил в качестве наказания 7 лет лишения свободы. Но судья приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии общего режима. Через неделю после оглашения приговор Дмитрий Федечкин обжаловал его, настаивая на своей невиновности. Однако Сахалинский областной суд оставил первоначальный вердикт без изменения.

Дмитрий Федечкин – уроженец Миасса. Там же начал свою карьеру: сначала работал корреспондентом газеты «Уральский автомобиль» – корпоративного издания автозавода «Урал», затем заместителем редактора, а позднее возглавил заводскую пресс-службу.

После увольнения из пресс-службы работал директором газеты «Миасский рабочий», одновременно исполняя обязанности главного редактора издания. В 2010 году Дмитрий Федечкин возглавил главное управление по делам печати и массовых коммуникаций правительства Челябинской области и занимался муниципальной прессой. В 2012 году уволился в связи с расформированием структуры.

Через некоторое время, вслед за экс-пресс-секретарем главы Южного Урала Ильей Ананьевым, перебрался в Свердловскую область, где возглавил департамент по делам печати регионального правительства. В январе 2015 года Ананьев покинул пост вице-губернатора Свердловской области, следом уволился и Федечкин. Вместе с Ананьевым перешел в министерство сельского хозяйства России, но Александр Ткачев, возглавивший ведомство в апреле 2015 года, привел свою команду пиарщиков с несколько иными принципами работы, и южноуральцам пришлось уйти.

В конце 2015 года Федечкин вернулся в Челябинск и стал руководителем пресс-службы губернатора Бориса Дубровского. В 2019 году Дубровский ушел в отставку, следом Челябинскую область покинул и Федечкин.

В 2020 году он переехал на Сахалин и возглавил Издательский дом «Губернские ведомости». С 1 января 2021 года стал вице-губернатором Сахалинской области. Но в июне того же года ушел в отставку, а 9 июля его задержали по подозрению в растрате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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