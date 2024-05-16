Василий Кошечкин возвращается в «Магнитку»

Василий Кошечкин – новый тренер вратарей «Металлурга».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», легендарный голкипер возвращается в команду, ставшей для него родной. В «Металлурге» Василий Кошечкин будет отвечать за работу с вратарями.

Василий Кошечкин сыграл в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей – 555 из них в «Металлурге». В регулярных чемпионатах КХЛ хоккеист отыграл за магнитогорскую команду 428 игр, 49 из которых на «ноль» и одержал 216 побед. Помимо этого, в активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.

В плей-офф голкипер провел за «Металлург» 127 игр и одержал 76 побед, отыграв в общей сложности 7 тысяч 439 минут на льду. В играх на вылет в активе голкипера 13 «сухих» матчей.

С «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: два Кубка Гагарина и чемпионата России, две серебряных медали чемпионата страны, дважды признавался лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Также Василий становился серебряным призером чемпионата России 2005-го года и бронзовым призером чемпионата России 2004-го года в составе тольяттинской «Лады».

Будучи игроком «Металлурга», Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане. Также на мировом уровне Василий стал чемпионом мира 2009-го года, серебряным призером чемпионата мира 2010 и бронзовым призером чемпионата мира 2007.

27 марта прошлого года, в день своего 40-летия, Василий Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube