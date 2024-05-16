В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии и его подчиненного

Челябинских силовиков подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску регионального управления Росгвардии.

Сотрудников силового ведомства подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, старший офицер подозревается в получении взятки.

По данным следствия, в период с 23 по 27 ноября прошлого года росгвардейцы без проведения проверки и наличия оснований привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законом требований. Таким образом фактический руководитель ЧОПа избежал ответственности. Следователи считают, что делали это силовики «из личной заинтересованности».

Кроме того, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску с 2021 по текущий год получал от директора охранной организации деньги (в общей сумме не менее 600 тысяч рублей) за непроведение проверок, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.

В настоящее время фигуранты уголовных дел задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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