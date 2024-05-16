Депутат от Челябинской области предложила штрафовать за оскорбление учителей

Парламентарий предлагает установить штрафы до 700 тысяч рублей за оскорбление педагогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надо дополнить КоАП статьей «Оскорбление педагогического работника». Об этом депутат Государственной Думы Яна Лантратова, избравшаяся в парламент от Челябинской области, заявила в своем телеграм-канале.

Свою инициативу парламентарий уже направила премьер-министру российского правительства Михаилу Мишустину.

«Практически каждый второй учитель минимум однажды в своей практике сталкивался с угрозами или травлей учеников, причем 6% участников опросов отмечали, что это происходит очень часто. С оскорблением в Интернете через сообщения или публикации в социальных сетях приходилось иметь дело 42% учителей. Широко известны случаи вопиющего хамства, насмешек, агрессивного поведения в отношении учителей, распространения в социальных сетях оскорбительной, недостоверной информации, что часто становится причиной нервных срывов педагогов и их ухода из профессии», – обосновывает свою позицию депутат.

В настоящее время предусмотрена ответственность за оскорбление, отмечает парламентарий. Однако вину правонарушителей не усугубляет то, что пострадавшей стороной выступает педагог. Между тем, замечает депутат, за оскорбление представителей власти предусмотрена специальная статья.

«Участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогов», – уверена она.

Согласно представленной инициативе, за публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей необходимо ввести административные штрафы: для граждан – от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«При этом оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей», – рассказала парламентарий.

Впрочем, г-жа Лантратова не уточняет, что именно следует считать оскорблением или умалением чести и достоинства педагогов. Но подчеркивает, что каждый случай данного правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан. Принятие новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса, настаивает депутат.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube