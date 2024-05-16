Четыре человека пострадали в аварии с переворотом под Магнитогорском

«Мицубиси» без документов вылетел с дороги под Магнитогорском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вчера, 15 мая, в 06:05 на 13 километре автодороги «Обход Магнитогорска».

21-летний водитель автомобиля «Мицубиси», по предварительной информации, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. При этом водительских прав у молодого человека не было.

В результате ДТП сам водитель, а также ехавшие вместе с ним 19-летняя девушка и юноши 18 и 20 лет получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что водитель уже 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, дважды в отношении него возбуждались уголовные дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль, которым управлял южноуралец, не зарегистрирован в установленном порядке, гражданская ответственность водителя не застрахована (отсутствует полис ОСАГО).

По факту ДТП вынесены определения о возбуждении дел и проведении административного расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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