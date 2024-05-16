Южноуральца, расстрелявшего оппонентов на стадионе в Миассе, задержали

В Миассе задержали мужчину, застрелившего 23-летнего молодого человека.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла вечером 14 мая на стадионе в Миассе.

Между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл огонь из ружья. 23-летний южноуралец погиб на месте. Кроме того, ранен еще один молодой человек. Стрелявший скрылся.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства. Стало известно, что конфликты между молодыми людьми происходили и раньше. По информации областного управления СКР, совместными усилиями следователей, полиции и регионального УФСБ России подозреваемого в совершении преступления удалось задержать. Ему предъявлено обвинение.

В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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